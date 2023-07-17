理想 L 系列车型获功能升级：得到 App 车载版首发、手机控车支持 OPPO / vivo 机型

IT之家 7 月 17 日消息，据理想汽车官方今日消息，理想 L 系列车型（包含理想 L7、理想 L8、理想 L9）获得新一轮功能升级如下：
得到 App 车载定制版首发：官方表示，得到 App 车载版配置了深度定制的交互逻辑，可实现便捷、安全的操作，且“符合车内使用习惯”，可“在通勤、旅行途中，和家人一起畅听好书、好课”。
手机桌面控车功能升级：针对 OPPO、vivo 手机的桌面控车功能即将上线，通过手机负一屏卡片可查看车辆信息，并进行快捷控制，可完成一键开关车锁、车窗、空调、一键寻车等操作。上述品牌手机均已支持无感钥匙功能，添加钥匙到手机钱包后，通过蓝牙可实现靠近车辆自动解锁、离车落锁等功能。
新增“解锁通风”功能：用户解锁车辆之后，车辆将自动开启外循环通风换气，10 秒之后停止，号称可缓解各类车内气味。该功能可通过中控屏点击“车辆-维护”子菜单打开。
中控屏布局小改版：底部控制栏改版升级，新增循环模式和前窗除雾调节按钮。
IT之家此前报道，理想汽车位于北京顺义的生产基地现已投入使用，该工厂生产的理想 L 系列车型已于前不久通过工信部申报。
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