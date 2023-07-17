龙芯中科：Rust 开源社区推出龙架构原生适配版本

IT之家 7 月 17 日消息，据龙芯中科官方消息，近日，Rust 开源社区发布 1.71.0 版本，实现对龙架构（LoongArch）指令集的原生支持。

龙芯中科表示，在此前发布的 Rust 1.70.0 版本中，Rust 开源社区合并了 loongarch64-unknown-linux-gnu 编译目标的初始支持补丁集，开始对龙架构提供初步的 Tier3 级支持。此次发布的 Rust 1.71.0 版本将对龙架构的支持提升到 Tier2 级别，这一进展标志着 Rust 开源社区与其它主流指令集架构一样，将原生构建并发布针对龙架构的二进制版本。龙架构开源生态建设再次向前迈出坚实一步。

IT之家附 Rust 和 LoongArch 介绍如下：

Rust 是近年来新兴的系统级编程语言，专注于安全性、并发性和性能。Rust 拥有丰富的类型系统和所有权模型，可通过在编译时检查内存访问和并发问题，保证内存安全和线程安全。Rust 在构建并行和分布式应用程序时具有优良的并发性能，其高性能特性使 Rust 适用于编写高效的系统软件，如操作系统内核、嵌入式设备驱动程序和网络服务器。

2020 年，龙芯中科基于二十年的 CPU 研制和生态建设积累推出了龙架构（LoongArch），包括基础架构部分和向量指令、虚拟化、二进制翻译等扩展部分，近 2000 条指令。官方称，龙架构具有较好的自主性、先进性与兼容性。龙架构从整个架构的顶层规划，到各部分的功能定义，再到细节上每条指令的编码、名称、含义，在架构上进行自主重新设计，具有充分的自主性。

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