泰晓科技发布 Linux Lab v1.2 正式版，支持龙芯 LoongArch 虚拟开发板

IT之家 7 月 12 日消息，Linux Lab 是一套用于 Linux 内核学习、开发和测试的即时实验室，官方称其“可以极速搭建和使用，功能强大，用法简单”。

▲ 图源 Linux Lab

自去年 12 月份发布 Linux Lab v1.1 后，v1.2 正式版目前已经发布于 GitHub 及 Gitee 中，同时也迎来了 Cloud Lab v0.9-rc2，两者需同步升级配合使用，有兴趣的小伙伴们可以进行了解。

据悉，Linux Lab v1.2 升级部分内核到 v6.3.6，升级部分 QEMU 版本到 v8.0.2，新增 nolibc 和 NOMMU 开发支持，值得注意的是，该版本中对于 loongarch / virt 提供了虚拟开发板支持，另外也新增了 ppc / ppce500、arm / virt、loongarch / virt、s390x / s390-ccw-virtio 这几款虚拟开发板。

IT之家附详细更新日志如下：

v1.2 rc3

新增 QEMU v8.0.x 开发支持

新增 NOMMU 开发支持

修复新版 Manjaro 下启动卡死的问题

v1.2 rc2

新增 nolibc 开发支持

新增 syscall 裁减开发支持

新增 oneshot 模式和 nolibc 模式的使用文档

v1.2 rc1

新增部分内核到 v6.1.1

更新 rust-for-kernel 支持

为 riscv64 / virt 新增 openeuler 内核支持

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