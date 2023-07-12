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泰晓科技发布 Linux Lab v1.2 正式版，支持龙芯 LoongArch 虚拟开发板

2023/7/12 12:36:20 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，Linux Lab 是一套用于 Linux 内核学习、开发和测试的即时实验室，官方称其“可以极速搭建和使用，功能强大，用法简单”。

▲ 图源 Linux Lab

自去年 12 月份发布 Linux Lab v1.1 后，v1.2 正式版目前已经发布于 GitHubGitee，同时也迎来了 Cloud Lab v0.9-rc2，两者需同步升级配合使用，有兴趣的小伙伴们可以进行了解。

据悉，Linux Lab v1.2 升级部分内核到 v6.3.6，升级部分 QEMU 版本到 v8.0.2，新增 nolibc 和 NOMMU 开发支持，值得注意的是，该版本中对于 loongarch / virt 提供了虚拟开发板支持，另外也新增了 ppc / ppce500、arm / virt、loongarch / virt、s390x / s390-ccw-virtio 这几款虚拟开发板

IT之家附详细更新日志如下：

v1.2 rc3

  • 新增 QEMU v8.0.x 开发支持

  • 新增 NOMMU 开发支持

  • 修复新版 Manjaro 下启动卡死的问题

v1.2 rc2

  • 新增 nolibc 开发支持

  • 新增 syscall 裁减开发支持

  • 新增 oneshot 模式和 nolibc 模式的使用文档

v1.2 rc1

  • 新增部分内核到 v6.1.1

  • 更新 rust-for-kernel 支持

  • 为 riscv64 / virt 新增 openeuler 内核支持

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关键词：linuxLinux Lab龙芯 LoongArch

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