国产 5G 射频器件又一突破！赛微电子官宣首款 BAW 滤波器实现量产

IT之家 7 月 17 日消息，赛微电子昨日下午发布了一张海报，宣布首款国产 BAW 滤波器实现量产。

IT之家查询获悉，BAW 滤波器（Bulk Acoustic Wave）中文全称为“带谐振腔体声波滤波器”，博主 @数码闲聊站 表示，该器件是 5G 射频前端必不可少的滤波器，这一消息是从 0 到 1 的突破。

赛微电子在去年 6 月回复投资者时表示，BAW 滤波器主要包括 BAWSMR-固体安装谐振器和 FBAR-薄膜体声波谐振器两种类别；BAW 滤波器拥有优异性能且支持高频，但工艺复杂、造价较高；BAW 滤波器可用于组成射频前端模块，可在无线通信的各类场景下获得使用。

北京赛微电子股份有限公司成立于 2008 年 5 月 15 日，于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

该公司官网显示，北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展 MEMS 工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局 GaN 材料与器件业务，致力于成为国际化知名半导体科技企业集团。公司目前的主要产品及业务包括 MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造、GaN 外延材料生长与器件设计，下游应用领域包括通信、生物医疗、工业科学、消费电子等。公司业务遍及全球，服务客户包括全球 DNA / RNA 测序仪巨头、新型超声设备巨头、网络通信和应用巨头以及工业和消费细分行业的领先企业等。

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