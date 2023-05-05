中国移动将率先开展国产大飞机 C919 5G 地空通信验证，峰值网速可达 420 Mbps

IT之家 5 月 5 日消息，今日下午，工信部批复中国移动申请利用 4.9GHz 频率开展 5G 地空通信技术 (5G ATG) 验证试验项目。

中国移动对此回应《科创板日报》记者表示，中国移动 5G ATG 方案可以为每架飞机提供 420 Mbps 峰值下载速率，66 Mbps 峰值上行速率，最大覆盖半径 300 千米，不到 1000 站即可实现全国航线覆盖。

中国移动还称，本次批复中国移动将率先联合中国飞行试验研究院开展国产大飞机试飞数据宽带传输验证，实现试飞机型海量数据快速卸载、实时飞机健康管理等应用，有效提升试飞数据分析效率。

据无线电管理局介绍，5G-ATG 基于 5G 公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。

IT之家注：ATG（全称 Air To Ground）地空通信系统，通过沿航线部署地面专用基站，利用 CPE（Customer Premise Equipment）机载通信设备和 ATG 基站，实现飞机与地面双向通信。5G ATG 利用 5G 通信技术优势，建立大宽带、高速率、低延时的地空通信系统，能够实现飞行状态数据、飞行操作数据、发动机等关键部件数据、舱内视频数据及气象数据等的秒级实时传输，实现对飞行全过程、全要素的监控与追踪，对于提升飞行安全、应急决策与指挥、危险识别与故障排查等具有重要作用。