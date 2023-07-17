哈弗全新硬派 SUV 路试谍照曝光，消息称该车为全新一代哈弗 H9

IT之家 7 月 17 日消息，日前，汽车博主 @看车的兴彣 发布了一张新车谍照，并称该车内部代号为哈弗 P11。

从外形上看，该车线条方正平直，具有非常明显的硬派越野气息。尾部方面，该车尾门露出纵向的门把手和预留放置外挂备胎的装置，表明其有望采用侧开门设计，并配备“小书包”，将主打越野能力和通过性。

IT之家从这条博文的评论区注意到，有网友询问这辆神秘新车是不是换代哈弗 H9，得到了博主肯定的答案。

此外，还有网友询问其车身尺寸，原博主表示这款车“比哈弗 B26 大 20 公分左右”，并称其轴距可达 2850mm。

动力方面，该博主声称新车有望推出混动版本，但不会推出搭载 Hi4-T 混动架构的七座版本车型。

作为对比，不久前刚刚通过工信部申报的另一款哈弗全新 SUV（内部代号 B26，提供哈弗猛龙、哈弗祥龙、哈弗威龙、哈弗大狗 Pro、哈弗霹雳狗等备选中文名称）的车身尺寸分别为长 4800（不含外挂备胎为 4680mm），宽 1916mm，高 1822mm，轴距为 2738mm。该车将搭载哈弗 Hi4 智能电混四驱系统，匹配排量为 1.5 升的涡轮增压发动机，最大功率为 123kW。

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