中国移动“九天”人工智能大模型开放合作生态，36 家机构已加入

IT之家 7 月 17 日消息，在近期举行的 2023 世界人工智能大会“大模型与深度行业智能”创新论坛上，中国移动正式发布“九天”人工智能大模型开放合作生态。

中国移动称将充分发挥算力、数据、场景、技术、资本等优势禀赋，联手产业共同推进四方面合作，希望通过“九天”人工智能大模型开放合作生态，与产业共同打造开放、合作、共赢的大模型生态系统。

IT之家附主要合作内容：

一是联合国内顶尖高校、科研机构，共同开展大模型基础技术、模型架构、系统工程等方面的研究与攻关；

二是汇聚优秀基础软硬件伙伴，协同构建支持大规模、高性能模型训练及推理的新型人工智能基础设施；

三是携手龙头企业共建行业大模型，充分激发各行业数据和知识价值，共同助力国民经济骨干行业智能化转型升级；

四是协同行业协会、标准化组织等，共同开展大模型标准构建。

中国移动官方透露，目前已有 36 家合作伙伴加入到“九天”人工智能大模型开放合作生态，包括 9 家高校和新型研发机构、17 家人工智能基础软硬件骨干企业、1 家三甲医疗机构、5 家中央企业、4 家行业和标准化组织。

据IT之家此前报道，“九天”人工智能大模型开放合作生态包含“九天”海算政务大模型和“九天”客服大模型，前者具备政务事项理解能力、多维度信息关联能力、面向复杂事项和复杂流程的多元交互能力，后者可根据用户提供的自然语言描述，解析问题并提供答案。

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