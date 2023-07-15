iPhone 用户反馈苹果 iOS 17 Live Voicemail 功能提示令人困惑

IT之家 7 月 15 日消息，苹果在 iOS 17 系统中引入了名为 Live Voicemail 功能，可以转录用户的语音留言信息，从而帮助用户掌控未知来电信息。

IT之家查询 Reddit 社区、推特和 Facebook 等社交平台，发现用户在开启 Live Voicemail 功能，遇到了一些问题。

用户在开启 Live Voicemail 功能之后，会绕过标准的标准语音信箱功能。由于苹果替换了相关措辞，来电者可能会陷入等待过程。

这主要是因为苹果对于 Live Voicemail 功能的描述，让人产生误解。

当有人打入电话并开始留言，用户将在对方说话时看到实时转写的文字。如果用户希望与来电者通话，可以随时接听电话。

来电者会收到“the person you're calling may pick up”（你拨打的用户可能会接听来电）的提示。

一位 Reddit 用户反馈称：

我刚刚收到一条语音邮件，说明了来电意图，接下来沉默了 2 分钟时间，以为我会接通电话。 然后他们给我发了一条消息说我的手机坏了。 苹果现有 Live Voicemail 现有问候语会让他们感到困惑。

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