特斯拉汽车有望近期获得苹果 AirPlay 支持，特斯拉 iOS App 现身参数变量

IT之家 7 月 14 日消息，马斯克在一年以前曾在推特上表示，特斯拉汽车未来将考虑增加苹果隔空播放（AirPlay）支持，以提升 iPhone 无线播放音乐时的音频质量，马斯克当下兑现了他此前的承诺，特斯拉汽车有望在近期获得 AirPlay 功能。

▲ 图源 马斯克推特所发布的推文

据分析者 @Tesla_iOS_App 表示，他在反编译最新的特斯拉 iOS 版 App 后，发现其中出现了 allowsAirPlayForMediaPlayback 这一参数变量，他认为“这将是一个有趣的参考”。

▲ 图源 分析者 Tesla_iOS_App 所发布的推文

该分析者表示，虽然目前还没有迹象显示特斯拉汽车的 AirPlay 功能马上就可以使用，但这一参数变量将作为非常有力的证据，表明基于特斯拉的 AirPlay 功能正在开发中。

IT之家注：特斯拉车机当下实际上已经具有苹果 Apple Music 客户端，但功能支持有限，例如无法显示歌词，也不能调整音频质量。

在特斯拉汽车获得 AirPlay 支持后，用户播放 Apple Music 时相对更方便，也能实现更多功能。

苹果几年前对 AirPlay 功能进行了大修，支持通过 WiFi 播放 24 位/ 48kHz 的音频，但音频质量相比车机内置的客户端，还是有一定差异，因此需要小伙伴们自行定夺。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。