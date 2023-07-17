QQ 音乐臻品母带 2.0 上线，带来高达 55% 音质提升

IT之家 7 月 17 日消息，据 QQ 音乐官方消息，臻品母带音质现已“进阶”到 2.0 版本，带来高达 55% 音质提升。

官方表示，QQ 音乐首创的 3D 黑胶播放器基于 AI 技术全面升级，带领用户进入丰富、立体、沉浸感十足的音乐世界；全新的「4K 视频专区」带来 4K 超高清画质；「听歌识曲」再升级，新增“耳机内录”功能，让你戴耳机同样能轻松识别手机内播放的歌曲。

据IT之家此前报道，QQ 音乐首创的「臻品母带」于 2022 年底推出的 12.0 版本上首次亮相。官方称，这项技术运用全新的声学和神经网络算法，弥补了音频在传输、压缩和有损编码过程中的音质损失，不仅可以修复并提升普通品质歌曲，同时还能还原 SQ 无损音质歌曲的高频细节，极大提升歌曲音质。

此次全新升级的 QQ 音乐「臻品母带 2.0」, 相比于「臻品母带 1.0」带来的 39% ~ 45% 音质提升，2023 年 7 月 17 日推出的「臻品母带 2.0」可以为普通品质甚至 SQ 品质的歌曲音质提升 52% ~ 55%,“母带级”24bit / 192kHz 无损音质可以更好地还原音乐的细节和质感。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。