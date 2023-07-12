官方确认：荣耀 MagicPad 拿下首款 QQ 音乐臻品认证空间音频平板

IT之家 7 月 12 日消息，7 月 12 日，荣耀将举办荣耀 Magic V2 暨全场景新品发布会，届时全新旗舰产品荣耀平板 MagicPad 13 将正式发布。

关于这款荣耀平板新品，目前官方已经放出了不少核心卖点 —— 比如，宣布荣耀平板 MagicPad 将是业界首款裸耳 3D 空间音频平板。

就在今天上午，荣耀官方再次宣布，荣耀 MagicPad 也将是首款 QQ 音乐臻品认证空间音频平板。据海报信息，荣耀平板 MagicPad 行业首发裸耳 3D 空间音频，携手 QQ 音乐带来身临其境的音质体验。

从预热信息来看，荣耀平板 MagicPad 有望在音效软硬件方面迎来巨大升级。值得一提的是，去年发布的荣耀平板 V8 Pro，其配备了 4 个大振幅低频扬声器与 4 个高频扬声器组成的 8 扬声器，曾拿下首款 IMAX Enhanced 认证平板。

荣耀平板 MagicPad 将迎来哪些升级，我们可以小小期待一下了。

从已公布的官宣信息可知，荣耀平板 MagicPad 是荣耀旗下首个“Magic”系列平板电脑，定位“大屏旗舰”，其配备 13 英寸 2.8K 护眼屏，并通过 IMAX Enhanced 认证，号称“荣耀迄今最强大屏平板”。

荣耀平板 MagicPad 的外观已经曝光，提供青色、灰色、暖金等至少三款配色（正式名称未公布），机身背面配备经典的双圆环相机模组。

在体验方面，荣耀平板 MagicPad 还将首发荣耀超级办公，推出全新的多人会议语音转文本功能，以及支持全局文档管理、专业编辑等功能。

荣耀 CEO 赵明此前也表示，MagicPad“将是万元以内平板影音和办公体验的天花板”。

荣耀 Magic V2 暨全场景新品发布会将于 7 月 12 日 19:30 开始，IT之家全程直播，敬请关注。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。