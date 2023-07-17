Planet XR 系列 Linux 迷你主机推出：搭载 RK3588，配备触控屏

IT之家 7 月 17 日消息，据 tomshardware 报道，英国计算机制造商 Planet 今年早些时候发布的 PlanetPC XR1 Mini 和 PlanetPC XR2 Mini 迷你主机现已推出，运行 Ubuntu 20.04 系统。

配置方面，Planet 的 XR1 Mini 和 XR2 Mini 台式机分别搭载瑞芯微（Rockchip）的 RK3568 和 RK3588。规格方面，RK3568 为四核 Cortex-A55 + Mali G52 GPU 规格。RK3588 配备四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55，还有 Arm Mali“Odin”GPU。两款型号默认配备 4GB LPDDR5 内存和 32GB 固态存储。

设计方面，XR1 Mini 和 XR2 Mini 尺寸约为 29×26×6 厘米，前面板上有彩色触摸屏，可快速打开常见功能以及控制 Wi-Fi 6、蓝牙、网盘、音频等系统功能。接口方面，两款迷你主机搭载以太网口、USB Type-A、HDMI、VGA / D-Sub、USB-C（仅限 RK3588 款）、MicroSD 和音频接口。

价格方面，Planet XR1 Mini 含增值税为 800 美元（IT之家备注：当前约 5720 元人民币）），而 XR2 Mini 含增值税为 1008 美元（当前约 7207 元人民币）。

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