海盗船收购机械键盘巨头 Drop

IT之家 7 月 17 日消息，知名的游戏外设制造商海盗船（Corsair）已收购在线零售商 Drop，Drop 原名 Massdrop，主要销售机械键盘及其配件，如键帽和轴体，曾与机械键盘社区的多位设计师合作，推出了许多独特的键帽设计，还生产和销售一些成品键盘，通常具有易于用户自定制的特色。

Drop 首席执行官杰夫・霍洛夫（Jef Holove）表示，该公司将继续采用“由爱好者主导的产品开发”方法，并利用海盗船的合作伙伴关系扩大其业务范围。

海盗船此次收购的是 Drop 的“某些资产”，具体细节并未披露。但根据海盗船的新闻稿，该交易主要涉及 Drop 的定制键盘业务和桌面配件。海盗船表示，其打算将 Drop 作为公司内部的一个独立品牌，并由 Drop 继续处理“所有现有的保修、订单和客户支持请求”。

海盗船自己也生产了一系列机械键盘，并且最近开始增加它们的可定制性，例如提供可热插拔的轴体等功能。但海盗船的键盘针对的市场不同于 Drop，更侧重于游戏性能而非打字手感。

IT之家注意到，这是海盗船近年来进行的多项收购之一，2018 年该公司收购了 Elgato Gaming，这是一家生产流行的 Stream Deck 控制器的公司，2019 年该公司又收购了发烧级 PC 制造商 Origin PC 和手柄制造商 Scuf Gaming。

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