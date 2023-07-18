Netflix 版《美猴王》动画电影发布中文预告：周星驰监制，8 月 18 日上线

IT之家 7 月 18 日消息，Netflix 的《西游记》改编动画电影《美猴王》发布中文预告，该片由周星驰担任执行制作人，定档今年 8 月 18 日上线。

IT之家发现，《美猴王》由安东尼・斯塔奇（《盒子怪》《丛林大反攻》）执导，周星驰执行制作人，东方梦工厂的周珮铃（《雪人奇缘》）、Kendra Haaland（《花木兰》《驯龙高手》）担任制片人，Ron Friedman 和 Steve Bencich（《四眼天鸡》）负责剧本。欧阳万成（孙悟空）、杨伯文（龙王）、许玮伦（官夫人）、朱莉・黄・拉帕波特（女孩林）、B・D・黄（佛祖）、乔・科伊（奔波）等配音。

周星驰曾表示：“孙悟空以其独特的性格和精神传承了数代人。我很高兴能与 Tony、Peilin 和 Netflix 的每个人合作，将这个欢乐的故事带给全世界的观众！”

该片讲述：

“一只猴子和他的神奇金箍棒组队踏上史诗般的冒险，他们必须与神、恶魔、龙交锋，并直面最大的劲敌：猴子自己的自我”

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