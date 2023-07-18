梅赛德斯奔驰推出新款 AMG GLC 旗舰 SUV 车型：功率可达 671 马力

IT之家 7 月 18 日消息，继全新梅赛德斯 GLC 和 GLC Coupe 首次亮相后，这家德国汽车制造商今天推出了这两款 SUV 的 AMG 版本。新车拥有全新的设计、改进的内饰以及升级的轻混动力系统。

新款 Mercedes-AMG GLC 将于未来几个月上市，其定位高于 GLC Coupé，后者将于本月在英国开始接受订购。

入门级 Mercedes-AMG GLC 43 4Matic 车型采用 4Matic 全轮驱动，拥有 2.0L 涡轮增压四缸发动机及 14bhp 电机，搭配九速多离合变速箱，在 6750rpm 时可产生 415bhp 的功率。

与 E63 等其他 AMG 车型一样，所谓的 Speedshift MCT 变速箱采用湿式启动离合器（取代变矩器），既能提供更平滑的低速操作，也能提供更好的全油门响应体验。

除此之外，GLC 43 还采用了后轮转向和标准空气悬架，这也是 AMG Ride Control 系统的一部分。

值得一提的是，GLC63 S E Performance 车型并未提供 V8 发动机，而是采用了一个涡轮增压的 2.0L 四缸发动机与一个 201 马力的后置电动机配合工作，可带来 671 马力和 752 磅英尺的扭矩。

据悉，单是这个涡轮增压发动机本身就可以产生 469 马力和 402 磅英尺的扭矩，这也使其成为世界上功率最强的四缸发动机。

值得一提的是，，GLC63 S E Performance 车型从 0 加速到 60 英里时速只需 3.4 秒，不过最高速度被限制在 171 英里/ 小时（IT之家备注：约 275.2 公里 / 小时） 。

与 GLC43 一样，63 车型也使用了同样的九速多离合器变速箱以及 4Matic 全轮驱动系统，但 63 车型的 4Matic+ 系统是完全可变的，这意味着它可以 100% 的动力传递到后轮。

梅赛德斯表示，由于其电气化系统升级，该车型的能源效率有所提高，充电功率 3.8kW，而且这款车型仅靠电力即可行驶 7.5 英里（约 12.07 公里）。

两款新车还配备了 AMG Dynamics，可提高电子稳定性和转向响应，以实现更好的过弯能力；标配 AMG 行驶控制系统、运动制动系统、主动后转向系统和增强声音的 AMG 排气系统，以提高在各种路面上的舒适度。

内饰方面，梅赛德斯-AMG 与基础 GLC 采用了相同的 MBUX 系统，但具有 AMG 特有的功能，而且仪表盘、中央显示屏和可选的平视显示器都具有特殊的 AMG 图形，信息娱乐系统也嵌入了 AMG Track Pace。

新车还保留了 AMG GLC 的内饰主题，全系均配备 MB-tex 和超细纤维座舱，还可以选择带有 AMG 压花标志的 Nappa 皮革，而寻求运动感的买家还可以选择高性能座椅。

新款 Mercedes-AMG GLC 定价尚未公布。作为参考，之前的顶级车型起价为 75725 英镑（当前约 70.9 万元人民币），预计新车略有溢价。

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