索尼 PS Plus 游戏 7 月阵容：新增《双人成行》《狙击精英 5》等

IT之家 7 月 18 日消息，索尼 PS Plus 游戏目录 7 月阵容更新，新增《双人成行》、《狙击精英 5》、《真・三国无双 8》等。

IT之家附游戏目录：

PS Plus 升级 / 高级：

《双人成行》| PS4 / PS5

《狙击精英 5》| PS4 / PS5

《雪地奔驰》| PS4 / PS5

《World War Z》| PS4/PS5

《真・三国无双 8》| PS4

《海绵宝宝：争霸比基尼海滩》| PS4

《月姬格斗 逝血之战：TYPE LUMINA》| PS4

《战国无双 5》| PS4

《Monster Jam Steel Titans》| PS4

PS Plus 高级经典游戏目录：

《Twisted Metal》| PS1

《Twisted Metal 2》| PS1

《Gravity Crash Portable》| PSP

同时，PS Plus 会员 7 月份免费游戏阵容还带来《使命召唤：黑色行动冷战》（跨世代组合包）、恐怖动作经典《Alan Wake Remastered》（心灵杀手 重制版）和生存冒险独立游戏《Endling – Extinction is Forever》，会员游玩游戏还可获得 50 积分。

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