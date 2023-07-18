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索尼 PS Plus 游戏 7 月阵容：新增《双人成行》《狙击精英 5》等

2023/7/18 9:22:10 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 18 日消息，索尼 PS Plus 游戏目录 7 月阵容更新，新增《双人成行》、《狙击精英 5》、《真・三国无双 8》等。

IT之家附游戏目录：

PS  Plus 升级 / 高级：

  • 《双人成行》| PS4 / PS5

  • 《狙击精英 5》| PS4 / PS5

  • 《雪地奔驰》| PS4 / PS5

  • 《World War Z》| PS4/PS5

  • 《真・三国无双 8》| PS4

  • 《海绵宝宝：争霸比基尼海滩》| PS4

  • 《月姬格斗 逝血之战：TYPE LUMINA》| PS4

  • 《战国无双 5》| PS4

  • 《Monster Jam Steel Titans》| PS4

 PS Plus 高级经典游戏目录：

  • 《Twisted Metal》| PS1

  • 《Twisted Metal 2》| PS1

  • 《Gravity Crash Portable》| PSP

同时，PS Plus 会员 7 月份免费游戏阵容还带来《使命召唤：黑色行动冷战》（跨世代组合包）、恐怖动作经典《Alan Wake Remastered》（心灵杀手 重制版）和生存冒险独立游戏《Endling – Extinction is Forever》，会员游玩游戏还可获得 50 积分。

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关键词：PS索尼

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