微软确认：《使命召唤》将在索尼 PlayStation 平台上继续登陆 10 年

IT之家 7 月 17 日消息，微软与索尼 PlayStation 在昨日签署了协议，确保游戏《使命召唤》将继续留在索尼 PlayStation 平台。

外媒 The Verge 今天向 Xbox 全球传播主管 Kari Perez 确认，该协议仅涉及游戏 《使命召唤》系列，为期 10 年。

▲ 图源 The Verge

IT之家发现，该协议更类似于微软和任天堂此前签订的 10 年协议，与此前微软和英伟达的“相互获利，相互让步”协议有所差别。

▲ 图源 The Verge

此外，新签订的协议与之前微软提供给索尼的协议也有不少变化，微软在 2022 年 1 月向索尼提出的原始协议主要为“2027 年 12 月 31 日之前，在索尼 PlayStation 平台保留所有的已上架动视游戏，包括任何已经登陆 PlayStation 平台的动视游戏，及《使命召唤》未来新作”。

值得一提的是，去年年末微软已向索尼额外提出一份为期 10 年，确保游戏《使命召唤》留在索尼 PlayStation 上的合同，但是遭到索尼的拒绝，理由是“担心微软只会给索尼 PlayStation 平台提供阉割版本”。

索尼 SIE 负责人 Jim Ryan 此前也曾表示过不想要有关《使命召唤》的交易，因为索尼认为，微软收购动视暴雪违反竞争法，所以希望监管机构能阻止微软这一行为。

不过日前 FTC 已宣告败诉，CMA 也确认会与微软重新谈判，如今索尼的签约也标志着两家公司就 《使命召唤》的争斗就此结束。

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