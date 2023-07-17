轻松一刻：索尼 Playstation 官方提醒玩家不要把 PS5 主机当成游泳浮板

IT之家 7 月 17 日消息，今天除了是“世界表情符号日“之外，也是日本的法定节假日 —— 海之日。2003 年起，海之日正式被确定为 7 月第三个星期一。该节日设立的目的在于感谢来自海洋的恩典，祈祷日本成为国运昌隆的海洋国家。

接下来我们来看一些有趣的东西。正是这样一个日子，索尼 PlayStation 日本官推发文提醒玩家：去海边玩的时候请注意，虽然（PS5 与游泳用的浮板）形状相似，但 PS5 可不能用来代替游泳浮板，千万别拿错了！

IT之家此前援引外媒 VGChartz 数据报道，截至 2023 年 5 月，索尼 PlayStation 5 游戏主机累计上市 31 个月，预估总销量达到 3845 万台。与此同时，Nintendo Switch 掌机在相同的时间段内（上市 31 个月）售出了 3880 万台。

该媒体还将 PS5 上市 31 个月的销量成绩与 2006 年 11 月推出的 PS3 主机销量走势进行对比，后者上市 31 个月的总销量为 22633693 台，差距相当明显。

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