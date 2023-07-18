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宝骏汽车发布 LingOS 2.0 车载系统， “云朵”为首发搭载车型

2023/7/18 10:49:51 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 18 日消息，7 月 18 日，宝骏汽车官宣正式发布车载网联配置 Ling OS 2.0 系统，官方称其配备全新“车规级高算力芯片”、超大屏全新 UI 设计，且支持智能语音交互、无缝导航、手机 App 远程车控等功能，将于宝骏即将发布的五座紧凑型纯电汽车 —— 宝骏云朵 “全球首发”。

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据官方介绍，宝骏云朵在硬件层面配备了号称“同级最优”的车规级高算力芯片 —— 联发科 MT8666，采用 12 纳米工艺制造，最高主频 2.0GHz，匹配 6GB 运行内存和 64GB 存储空间

软件方面，宝骏云朵首搭的 LingOS 2.0 提供了“全新 UI 交互系统”，官方表示车机 UI“贯彻天空美学设计理念，色彩灵感来自天空最美的彩云”。功能上支持“同级唯一”的可自定义桌面，用户能自定义桌面布局，功能卡片可调整大小、拖动、增减，实现个性化定制

该系统采用“L 形”交互布局，将自动大灯、空调、Autohold、360 影像、导航、门窗等 18 项功能集成在中控屏左侧及底部的状态栏区域

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IT之家注意到，宝骏云朵配备了 15.6 英寸 LED 屏幕，且采用了无实体按键的中控设计，提供语音、触屏、方向盘 3 种方式实现车辆控制

此外，该车搭载号称“行业顶级”的语音交互系统，识别速度低于 400ms，唤醒率为 98%，可进行 20 秒内的连续对话，以及地图、切歌、电话等功能免唤醒。该语音系统支持主副驾分区识别功能，并提供“声音复刻”—— 用户可自行录制声音定制专属语音包

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软件生态方面，LingOS 2.0 内置微信、美团、大众点评和手机车机账户互通的高德地图等 App，导航系统支持“智能出行”提醒，具备限行规则、剩余电量、低电量、不可到达、充电及充电站推荐等信息提醒功能。

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宝骏云朵还将支持手机 App 进行车辆远程控制，官方表示支持开关尾门、远控锁、蓝牙钥匙、寻车、辅助泊车、空调远程控制等 10 余项功能，手机端 App 可实时查看车辆里程、电量、门窗状态等信息。

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关键词：宝骏宝骏云朵LingOS2.0

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