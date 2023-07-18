OPPO K11 手机官宣搭载 IMX890 大底传感器，支持 OIS 光学防抖

IT之家 7 月 18 日消息，OPPO K11 手机将于 7 月 25 日 14:30 正式亮相，在产品发布前，OPPO 确认新机搭载索尼 IMX890 大底影像传感器，支持 OIS 光学防抖。

OPPO K11 预热海报图源

OPPO 预热称，强大的硬件是拍出好照片的基础条件，OPPO K11 采用“同档位唯一碾压级硬件”—— 高端影像旗舰同款的索尼 IMX890 + OIS 光学防抖。新机配备 5000 万像素大底传感器，“进光量相比上一代提升 84.3%”，支持全像素全向对焦技术以及 OPPO 旗舰影像算法，“真正发挥大底主摄的实力”。

OPPO 称，OPPO K11 将“真正摆脱夜景画质差、拍照糊、逆光不清晰等烦恼，将旗舰影像带给 5 亿大众用户”。

图源博主 @数码闲聊站 ，下同

据IT之家此前报道，OPPO K11 手机拍摄的样张已经曝光。从照片上看，OPPO K11 对人像和夜景的整体拍摄效果不错，灯光、噪点等细节把控在同价位也是非常出色。

OPPO K11 此前已经通过了国家 3C 认证，支持 100W 快充，预计该手机采用 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 居中打孔直屏，采用屏下指纹解锁，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 8MP + 2MP 三摄。

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