李小龙经典功夫片《龙争虎斗》将推 4K 修复版，8 月 11 日北美上映

IT之家 7 月 18 日消息，《龙争虎斗》是李小龙在 1973 年推出的一部动作犯罪片，该片上映 50 周年之际，版权方宣布将推《龙争虎斗》4K 修复版，并发布了首支预告。

《龙争虎斗》4K 修复版将于 8 月 11 日在北美地区上映，从预告片可以看到，修复后的画面确实好了不少，IT之家小伙伴可以期待一下后续推出的数字版本。

原版《龙争虎斗》于 1973 年 7 月 26 日上映，导演为罗伯特・高洛斯，豆瓣评分 8.3，IMDB 评分 7.6，剧情简介如下：

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会。同时韩先生的私人保镖熬加达曾经杀害了李的姐姐，是李恨之入骨的仇人。

比武大会的邀请发出，世界各地选手纷纷聚集，有债务缠身的鲁柏、勇于对抗不公的威廉士等人与李一同登岛决一雌雄。李找到了政府在岛上安插的情报员美玲，在后者的帮助下，李与各路选手以及韩先生展开了一场龙争虎斗。