Stack Overflow：半数以上程序员认为开会浪费时间，公司不该开“无意义会议”

IT之家 7 月 18 日消息，程序员平台 Stack Overflow 日前发布一系列研究报告，认为许多公司举行的“不必要的会议”都可以被精简。

程序员平台 Stack Overflow 引用分析公司 SurveyMonkey 的数据表明，有 32% 的程序员认为参加的会议完全没有必要，“完全可以通过发一封邮件来解决”。

▲ 图源 Stack Overflow

Stack Overflow 同时援引苏黎世大学的托马斯・弗里茨（Thomas Fritz）教授研究成果，该研究主要围绕“程序员如何在他们的日常活动中感知自己的生产力”而展开，研究最终结果表示，过半程序员认为参与公司会议“毫无必要”。

▲ 图源 Stack Overflow

Otter.ai 和北卡罗来纳大学管理学教授斯蒂芬・G・罗格尔伯格（Stephen G. Rogelberg）则发现，在不必要的会议中，许多程序员报告感到“沮丧”和“恼火”。

在同一项研究中，他们发现“程序员认为至少三分之一的会议是毫无必要的”，并且如果会议过多，质量太“水”，反而会影响程序员对这份工作本身产生看法，还会使公司每年为每个员工多花费额外的 2.5 万美元（IT之家注：约 17.91 万元人民币）。

Stack Overflow 平台表示，“Shopify 为缓解员工的会议压力，在今年初全面取消了所有三人以上的会议，涉及大约 1.2 万项日程安排和活动，相当于节省了 32 万个员工工时”，该平台同时据此认为：

公司不应该开“没有意义的会议”，如果必须开会，则公司必须做好会议的管理，有明确的议程，并将会议时间控制在较短范围内。 所有参与者都应当通过直接、清晰的沟通方式，以及明确的决策路径来优化会议，才能让参与会议者去专注于会议本身。

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