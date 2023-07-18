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微软赛车游戏《Forza Motorsport》优先开发现代赛车 / 量产车，初期不提供漂移模式

2023/7/18 11:56:12 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 18 日消息，微软赛车游戏《Forza Motorsport》发布公告，表示将优先开发现代赛车和现代量产车的赛道赛车，这个决定会影响整个游戏，包括构建的新渲染功能、物理、AI 和游戏体验。同时，游戏发布初期不会提供漂移模式，但会提供阻力轮胎以及漂移悬架。

IT之家从公告获悉，在《极限竞速月刊》上官方深入探讨了全新的高级 AI 对手和轮胎物理特性，还改进了 Drivatar 系统以供机器学习。全新的 AI 控制器已经具备多种汽车和赛道组合，还会结合汽车升级和天气条件，计算汽车通过弯道的所需路径、理想制动点以及目标进入和退出速度。

如真实的玩家一般，AI 也会犯错误，比如刹车太晚、走得太远甚至偏离轨道。AI 难度有 8 级可选，其中 8 级被称为“无与伦比”。

《极限竞速》将于 10 月 10 日通过 Microsoft Store 和 Steam 登陆 Xbox Series X|S 和 PC 平台，首发加入 XGP，购买高级版可以提前 5 天游玩。

  • 标准版：298 元

  • 豪华版：348 元，包含完整游戏、VIP 资格、通行证（每周送一辆车，共 30 辆）和迎新礼包。

  • 高级版：398 元，包含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包。

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