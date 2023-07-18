消息称微软将推出 Xbox《极限竞速》限量款手柄

IT之家 7 月 18 日消息，可靠爆料人 billbil-kun 发文表示，微软将推出一款代号为“Jemez”的 Xbox 手柄，或为《极限竞速 Forza Motorsport》限量款，售价为 69.99 欧元（IT之家备注：当前约 564 元人民币）/69.99 美元（当前约 502 元人民币）。

据了解，《极限竞速》将于 10 月 10 日发布，这款新手柄或许会同步发售。

该游戏国区售价：

游戏简介：

驾驶超过 500 辆真实世界的汽车，包括现代赛车和 100 辆以上的极限竞速新车。在 20 个场景里粉丝最喜欢的地点和多个赛道布局中，把每一圈跑出价值，让每一圈都有实时的赛道评分，体现出完全动态的时间与天气和独特的驾驶环境，每一圈都能不一样。



享受最先进的模拟体验：它在赛道上有实时光线追踪从而达到令人难以置信的逼真的视觉效果，它有新的损坏和污渍形成系统，还有强大的辅助功能和提高了 48 倍仿真程度的轮胎，体现出显著升级的物理学效果。



通过获得 800 多个性能升级来超越竞争对手，并在在全新的、兼有趣味与回报的单人游戏模式（即建造者杯职业赛模式）中与我们最先进的人工智能对手比赛。



采取适用比赛周末的方案，在特别推荐的多人 * 游戏中竞争领奖台奖金，或者在自由游戏中创造您和朋友所希望的竞赛。人工智能驱动的极限竞速竞赛条例（FRR）、轮胎和燃料策略以及新的车手和安全评级，使得在线赛车变得更安全、更有趣、更具竞争力。



尽情享受一个不断发展的赛车世界吧。在未来几年中，我们将定期推出新的职业锦标赛和在线活动，为您提供独特的挑战机会、惊人的新汽车和赛道，以及令人兴奋的新游戏体验。