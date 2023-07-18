谷歌病毒查杀平台 VirusTotal 数据泄露，涵盖 FBI、特勤局、NSA

IT之家 7 月 18 日消息，据外媒 spiegel 报道，谷歌在线病毒分析查杀平台 VirusTotal 出现严重数据泄露。在六月底有一份 313 KB 的文件出现在互联网上，这是一份包含 5600 个姓名的名单，其中包括美国特勤局、NSA 和德国情报部门的雇员。

值得一提的是，很多人都找不到 VirusTotal 的下载路径，甚至不知道该平台的存在，但在 IT 安全专家看来，它是最重要、对抗网络攻击最关键的服务之一。

据了解，VirusTotal 类似于一个巨大的恶意软件数据库，用户可以上传他们发现可疑的个人文件或可疑网站的链接。这些提交的内容会在 70 家防病毒软件制造商的数据库中进行比较，以判断它们是否包含可疑的程序行。

IT之家从 spiegel 获悉，泄露的数据包含很多机密用户，仅二十个账号就可以通往美国网络司令部，包括美国司法部、FBI、特勤局、NSA。荷兰和英国的官方机构也在 VirusTotal 上。

VirusTotal 主页

除了姓名和电子邮件地址外，密码等其他数据没有受到影响。

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