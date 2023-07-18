Brand Finance 公布 2023 年全球科技品牌价值榜，TikTok / 微信 / 华为三家中国品牌进前十

IT之家 7 月 18 日消息，英国品牌评估咨询公司 “品牌金融”（Brand Finance）近日公布了 2023 年全球科技品牌价值榜，亚马逊排名第一，三家中国企业进前十。

据 Brand Finance 官方介绍，该机构每年都会对 5000 个大品牌进行评估，并发布 100 多份报告，对所有行业和国家 / 地区的品牌进行排名，并评选出全球最具价值和最强科技行业品牌前 100 名。

在今年的榜单中，亚马逊以 2999 亿美元的品牌价值排名榜单第一，苹果公司以 2975 亿美元紧随其后，谷歌公司以 2814 亿美元排名第三。中国品牌中，TikTok 的品牌价值排名最高，微信、华为进入榜单前十。

Brand Finance 总经理 Richard Haigh 评论称：“亚马逊作为世界领先科技品牌，其全球主导地位不容忽视。该品牌对以客户为中心的不懈追求，不仅改变了我们的购物方式，而且挑战和彻底改变了传统的商业模式。这家科技巨头现在必须在快速发展的格局中保持其竞争优势。”

IT之家附 Brand Finance 全球科技品牌价值榜前十：

亚马逊 品牌价值 2999 亿美元（IT之家备注：当前约 2.15 万亿元人民币）

苹果 品牌价值 2975 亿美元（当前约 2.13 万亿元人民币）

谷歌 品牌价值 2814 亿美元（当前约 2.02 万亿元人民币）

微软 品牌价值 1916 亿美元（当前约 1.37 万亿元人民币）

三星 品牌价值 827 亿美元（当前约 5929.59 亿元人民币）

TikTok 品牌价值 657 亿美元（当前约 4710.69 亿元人民币）

Facebook 品牌价值 590 亿美元（当前约 4230.3 亿元人民币）

微信 品牌价值 502 亿美元（当前约 3599.34 亿元人民币）

Instagram 品牌价值 474 亿美元（当前约 3398.58 亿元人民币）

华为 品牌价值 443 亿美元（当前约 3176.31 亿元人民币）

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