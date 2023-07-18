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Brand Finance 公布 2023 年全球科技品牌价值榜，TikTok / 微信 / 华为三家中国品牌进前十

2023/7/18 16:10:10 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 18 日消息，英国品牌评估咨询公司 “品牌金融”（Brand Finance）近日公布了 2023 年全球科技品牌价值榜，亚马逊排名第一，三家中国企业进前十。

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据 Brand Finance 官方介绍，该机构每年都会对 5000 个大品牌进行评估，并发布 100 多份报告，对所有行业和国家 / 地区的品牌进行排名，并评选出全球最具价值和最强科技行业品牌前 100 名

在今年的榜单中，亚马逊以 2999 亿美元的品牌价值排名榜单第一，苹果公司以 2975 亿美元紧随其后，谷歌公司以 2814 亿美元排名第三。中国品牌中，TikTok 的品牌价值排名最高，微信、华为进入榜单前十

Brand Finance 总经理 Richard Haigh 评论称：“亚马逊作为世界领先科技品牌，其全球主导地位不容忽视。该品牌对以客户为中心的不懈追求，不仅改变了我们的购物方式，而且挑战和彻底改变了传统的商业模式。这家科技巨头现在必须在快速发展的格局中保持其竞争优势。”

IT之家附 Brand Finance 全球科技品牌价值榜前十：

  • 亚马逊 品牌价值 2999 亿美元（IT之家备注：当前约 2.15 万亿元人民币）

  • 苹果 品牌价值 2975 亿美元（当前约 2.13 万亿元人民币）

  • 谷歌 品牌价值 2814 亿美元（当前约 2.02 万亿元人民币）

  • 微软 品牌价值 1916 亿美元（当前约 1.37 万亿元人民币）

  • 三星 品牌价值 827 亿美元（当前约 5929.59 亿元人民币）

  • TikTok 品牌价值 657 亿美元（当前约 4710.69 亿元人民币）

  • Facebook 品牌价值 590 亿美元（当前约 4230.3 亿元人民币）

  • 微信 品牌价值 502 亿美元（当前约 3599.34 亿元人民币）

  • Instagram 品牌价值 474 亿美元（当前约 3398.58 亿元人民币）

  • 华为 品牌价值 443 亿美元（当前约 3176.31 亿元人民币）

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关键词：华为苹果微信亚马逊TikTok

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