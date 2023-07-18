华为盘古大模型在矿山场景首次商用

IT之家 7 月 18 日消息，今日华为联合山东能源集团举行发布会，宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题，引领矿山 AI 开发模式从作坊式向工厂式转变，为 AI 大规模进入矿山打下坚实基础。

作为 AI 大模型在能源领域的全球首次商用，山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证 AI 大模型赋能工业生产领域的基础上，正在开发和实施首批场景应用，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化 9 个专业 21 个场景应用。IT之家注意到，盘古矿山大模型已经在山东能源集团旗下的山东李楼煤业有限公司和山东新巨龙能源有限责任公司的煤矿中投入使用。

中国是世界煤炭行业受冲击地压影响最深的国家之一，钻孔卸压工程是冲击地压防治的主要手段。为保证卸压钻孔施工质量，山东能源李楼、新巨龙等煤矿引入了 AI 大模型视觉识别能力，对卸压钻孔施工质量进行智能分析，辅助防冲部门进行防冲卸压工程规范性验证，不仅降低了 82% 的人工审核工作量，还将原本需要 3 天的防冲卸压施工监管流程缩短至 10 分钟，实现防冲工程 100% 验收率。

华为公司高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊在发布会上呼吁，人工智能和行业的结合需要行业上下游全产业链通力合作，行业需要尽快形成矿山大模型行业标准。

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