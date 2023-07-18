消息称特斯拉上海工厂员工绩效从 1.2 倍涨至 1.5 倍，官方称无法予以回应

IT之家 7 月 18 日消息，日前，特斯拉上海超级工厂有多位员工表示，他们最近获得的 2023 年第二季度绩效奖金大幅增加，达到月度基本工资的 1.5 倍。

据上海证券报报道，今日特斯拉中国有关人士回应称，特斯拉上海超级工厂员工人数众多，目前还无法对加薪的相关情况予以回应。

IT之家注意到，今年早些时候，有上海工厂工人曾向特斯拉创始人、CEO 埃隆・马斯克投诉对奖金的不满。对此，马斯克表示将进行调查。但值得一提的是，特斯拉在第二季度交付了 24.7 万辆中国产电动汽车，这是其上海工厂开业以来的最高水平。

此前有特斯拉工作人员透露，一名特斯拉上海工厂一线普通工人，每月基本工资超过 5 千，其他收入有奖金、津贴、加班费等，1 年 17 薪，平均下来月收入接近 1 万元。此外还有 7% 的五险一金，5% 的住房公积金，免费工作餐，免费班车，全家免费商业保险等等。马斯克此前感叹，中国工人完全配得起月薪上万的待遇。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。