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报告称 5 月全球电动汽车销量破百万：前十畅销车型中国品牌占八席

2023/7/18 11:07:20 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 18 日消息，根据 EV-Volumes 公布的 2023 年 5 月统计数据，全球电动汽车销量为 1057509 辆，是历史上第五次突破百万辆。

数据显示纯电电动汽车超过 72 万辆，在电动汽车中的占比超过 70%，在所有汽车销量中的占比超过 11%。

IT之家根据报告数据，今年 5 月汇总如下：

  • 纯电电动汽车：约 727000 辆，占比 11%；

  • 插电混动汽车：约 330000 辆，占比 5%；

  • 总电动汽车：1057509 辆，同比增长 50%，占比 16%。

2023 年 1-5 月累计销售数据如下：

  • 纯电电动汽车：约 326 万辆，占比 10%；

  • 插电混动汽车：约 130 万辆，占比 4%；

  • 总电动汽车：4558183 辆，同比增长 41%，占比 14%。

今年 5 月最受欢迎的电动汽车是 Model Y，销量超过 9 万辆。而中国车型在前十榜单中占据了八个席位，IT之家在此附上车型列表如下：

  • 特斯拉 Model Y - 90489

  • 比亚迪秦 Plus (BEV + PHEV) - 42895

  • 特斯拉 Model 3 - 38453

  • 比亚迪宋 Plus (BEV + PHEV) - 38056

  • 比亚迪元 Plus (aka Atto 3) - 32608

  • 比亚迪海豚 - 30679

  • 广汽埃安 Aion S - 23234

  • 五菱宏光 MINI EV - 20348

  • 比亚迪汉  (BEV + PHEV) - 20271

  • 广汽埃安 Aion Y - 19310

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关键词：比亚迪特斯拉电动汽车

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