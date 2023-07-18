特斯拉国内车型推送 2023.20.8 版本 OTA 更新，改进驻车辅助功能

IT之家 7 月 18 日消息，特斯拉今日开始向国内 Model X 以及 Model S 车型推送 2023.20.8 版本 OTA 更新。本次软件更新主要升级内容为：

一、改进驻车辅助功能

车辆挂前进挡或倒挡缓慢行驶时（例如驻车时），如果检测到附近有物体，车辆仪表盘上会显示驻车辅助视图，当接近物体时，车辆会发出蜂鸣声提醒。（点击触摸屏控制 > 安全 > 开启驻车辅助蜂鸣）

IT之家提醒：特斯拉纯视觉驻车辅助只能提供指导，驾驶员不能因此而放松警惕。请在驾驶时全神关注路面情况，在必要时避开障碍物。

二、新增轮胎服务新特性

点击触摸屏控制 > 服务，查看自上次轮胎维修以来行驶的里程数。

进行轮胎换位、更换或置换后，点击“重置”以重置计数器。

三、改进拼音键盘

该版本优化了拼音键盘扩展词典显示。

当你输入缩写或完整内容，键盘中会显示你最常用的候选项，在你选择一个候选项后，候选窗口会根据你的选择，显示相关建议。

本月初，特斯拉通过官网及社交平台宣布，全新 Model S / X 现车激励活动正式开启，用户购买全新 Model S / X 两款车型现车，即可享受 3.5 万至 4.5 万元不等的“优惠福利”。

在计入 3.5 万元至 4.5 万元不等的优惠福利后，各车型售价调整情况如下：

Model S 双电机全轮驱动版 起售价为 77.39 万元；

Model S Plaid 三电机全轮驱动版 起售价为 98.89 万元；

Model X 双电机全轮驱动版 现车价 86.39 万元起；

Model X Plaid 三电机全轮驱动版 现车价 101.39 万元起。

▲ 图源 特斯拉 App

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