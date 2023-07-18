华擎与极夜达成合作，DeskMax 等迷你主机已上市

IT之家 7 月 18 日消息，华擎旗下有 DeskMini 与 Deskmeet 迷你主机产品，其内部采用华擎自家设计的主板。不久前，华擎与江苏极夜智能技术有限公司（TOPFEEL）达成深度合作，联合推出了一批新的产品，包括 DeskMff、DeskMic、DeskAio、DeskMix、DeskMax 和 DeskNas 等产品。

据IT之家此前报道，华擎现已上架新款 DeskMax 主机，内置华擎 A620M 主板，支持锐龙 7000 处理器，准系统售价 1499 元。

如上图所示，这款产品与华擎此前推出的迷你主机设计风格明显不同，其尺寸为 315mm*140mm*288mm，机身采用铝合金材料；内置华擎 A620M 主板，标配无 CPU、散热器、内存、硬盘和电源；CPU 散热器限高 60mm，支持双 DDR5-5600 内存，硬盘支持双 M.2 SSD；显卡支持 270mm 长度双槽型号；电源支持 SFX 格式。

华擎表示，华擎与极夜推出的产品已在京东平台“华擎电脑旗舰店”上架销售。

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