微软 Edge 浏览器游戏模式改名为 Gaming Loadout，新增主题功能

IT之家 7 月 18 日消息，今年 5 月份微软 Edge 浏览器推出了一个名为 Edge for Gamers 的游戏模式，现在这个模式改了名字并进行了更新。

现在该模式名为“Gaming Loadout”，近日在 Canary 频道迎来了一些改进。Windows 爱好者 @Leopeva64 发现，这个模式现在有了一个新的弹出屏幕，让用户可以根据自己的喜好调整一系列浏览器设置。

打开“Gaming Loadout”开关后，用户可以在新的弹出屏幕上选择不同的浏览器设置，这些设置包括启用暗黑模式、打开“提升 PC 游戏体验”的开关、以及在侧边栏添加 Discord 和 Twitch 应用。另一个新功能是可以用不同的主题来定制“Gaming Loadout”。微软与一些知名的游戏工作室合作，创建了一些独家主题，包括《光环》、《我的世界》和《极限竞速：地平线 5》的主题。

微软对游戏的重视是显而易见的，但并不是所有用户都对这个新功能表示欢迎。IT之家注意到，Edge 浏览器曾因其简洁性而备受赞誉，但现在诸多新功能的加入让其变得越来越臃肿，遭到不少用户吐槽。有用户认为有更好的为游戏玩家设计的浏览器，比如 Opera GX，所以 Edge 没有必要添加这些功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。