消息称荣耀明年将推出竖向小折叠屏手机，预计命名 MagicFlip

IT之家 7 月 18 日消息，继三星、摩托罗拉、华为、OPPO 之后，消息称荣耀将于明年带来竖向小折叠手机，预计命名为 MagicFlip。

据数码博主 @数码闲聊站 今日透露，荣耀接下来要发布的新品是一款外折叠新机，机身更轻薄，配备 2K 护眼大屏。明年荣耀还将推出 MagicFlip 折叠屏手机以及数字系列 GT 机型。另外，该博主还在评论区透露，荣耀还将发布配备 LCD 显示屏的新机。

▲ 三星 Galaxy Z Flip4

目前，市面上主流竖向折叠手机有三星 Galaxy Z Flip4、华为 P50 Pocket、OPPO Find N2 Flip 等，以上机型主打轻薄机身和时尚外观，外屏尺寸也在不断增大。然而，这也为产品续航带来了不小的挑战。

例如三星 Galaxy Z Flip4 搭载了骁龙 8 + 处理器，但仅配备了 3700mAh 电池；华为 P50 Pocket 搭载了骁龙 888 处理器，配备 4000mAh 电池；OPPO Find N2 Flip 搭载天玑 9000 + 处理器，配备 4300mAh 电池。

▲ OPPO Find N2 Flip

荣耀 MagicFlip 折叠屏能否在轻薄、性能与续航中找到平衡，将成为这款新机的一大看点。目前，荣耀 MagicFlip 的官方信息还未公布，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

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