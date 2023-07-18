目前市售 PD 3.1 协议移动电源已有四款：支持 140W PD 快充，含安克倍思和酷科

IT之家 7 月 18 日消息，目前市面上在售的支持 PD3.1 协议的充电宝已有 4 款，分别来自安克、倍思和酷科。

2021 年 5 月份，USB-IF 协会推出了 USB Type-C 线缆和接口标准 v2.1 版本，其中更新了有关供电能力的章节。USB PD3.1 规范将原来的 USB PD3.0 内容归到标准功率范围（Standard Power Range，简称 SPR）里面，最大功率保持 100W 不变；同时增加了扩展功率范围（Extended Power Range，简称 EPR），最大功率由 100W 扩展到 240W。

在扩展功率范围 EPR 中，新增了 28V、36V 和 48V 三种固定电压档和三种可调电压档（Adjustable Voltage Supply，简称 AVS）。

其中最大电流等级维持最大 5A 不变；100-140W 功率是 28V AVS，电压范围是 15V-28V；大于 140W 到 180W 功率是 36V AVS，电压范围是 15V-36V；大于 180W 到 240W 是 48V AVS，电压范围是 15V-48V。

目前市面上支持 PD3.1 协议的配件周边都已经迈出了第一步，即输出电压从 20V 增加到 28V，输出功率从最高 100W 增加到了 140W，依旧走 PD 协议，所以可以为一些终端产品提供满速快充，如苹果 MacBook Pro 16 2021 笔记本电脑。

以下四款产品均已支持 PD3.1 快充协议，支持最高 140W 输出功率，IT之家汇总如下：

安克 140W 2C1A 双向快充移动电源

安克 140W 2C1A 双向快充移动电源内置 24000mAh 电池容量，自带 2C1A 共三个 USB 快充接口；其中 USB-C1 支持 140W 双向快充，USB-C2 支持 140W 快充输出，USB-A 支持 18W 快充，总输出功率为 140W。

CUKTECH 20 号电能柱移动电源

CUKTECH 20 号超级电能柱三围尺寸 55.7x55.7x160mm，自带 1.54 英寸 TFT 多功能彩屏，提供电池剩余电量百分比、充电 / 放电剩余时间、充电 / 放电总功率等参数。

该移动电源内置 25000mAh / 90Wh 电池，可直接随身携带上飞机；自带 2C1A 共 3 个 USB 快充接口，USB-C1 支持 140W 快充，USB-C2 支持最高 60W 快充，USB-A 支持 30W 快充，三口同时输出最高功率可达 210W。

CUKTECH 30 号超级电能仓

CUKTECH 30 号超级电能仓相较于上一款功率更高，数显屏更大；内置 40000mAh 电池容量，自带 2A2C 共 4 个 USB 快充接口，加上顶部无线充电可同时为五台设备充电。

该款充电宝附带的 2 个 USB-C 接口均支持双向快充，其中 USB-C1 支持 100W 输入 / 输出、USB-C2 支持 140W 双向快充、USB-A1 支持 22.5W 输出、USB-A2 支持 120W 快充输出，四口总输出功率可达 300W。

倍思 140W 移动电源

倍思 140W 移动电源内置 48000mAh 磷酸铁锂电池，重量约为 2.2Kg；机身配备 2 个 AC 输出接口、2 个 USB-C 输出接口、1 个 USB-A 输出接口以及 1 个 DC 输出接口。

该款移动电源自带数显屏，支持 App 连接；USB-C1 支持 140W 双向快充，可为自身快速补电，同时也可为苹果 MacBook 16 2021 笔记本电脑提供满速快充。

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