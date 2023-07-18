英特尔酷睿 14 代桌面处理器 3 款 K 型号参数曝光，i9-14900K 可能只有 6.0GHz

IT之家 7 月 18 日消息，英特尔预计将在今年 10 月份发布酷睿 14 代桌面处理器，即 13代酷睿的小提升版。此前传言旗舰型号 i9-14900K 将可达 6.2GHz，但据 benchlife 消息，i9-14900K 可能达不到 6.2GHz，但 6GHz 是基本可以保证的。

benchlife 称，Raptor Lake-S Refresh 处理器也就是酷睿 14 代处理器将在今年 10 月中旬推出，首发 3 款 K 系列型号，分别为 i9-14900K（KF）、 i7-14700K（KF）和 i5-14600K（KF），参数如下：

i9-14900K：8 大核 + 16 小核，3.2-6GHz

i7-14700K：8 大核 + 12 小核，3.4-5.6GHz

i5-14600K：6 大核 + 8 小核，3.5-5.3GHz

benchlife 称，从 i9-14900K Pre-QS 版来看，其达不到 6.2GHz 的频率，但不排除正式版会有频率提升。

据IT之家此前报道，英特尔 600 系列和 700 系列主板都会支持酷睿 14 代桌面处理器。各家主板厂商也会推出新款 700 系列主板，增加 Wi-Fi 7 等新特性。

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