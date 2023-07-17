英特尔新一代桌面处理器 Arrow Lake 爆料：CPU 提升可达 21%，核显性能翻倍

IT之家 7 月 17 日消息，英特尔将在今年 10 月份左右发布酷睿 14 代酷睿处理器 Raptor Lake-S，也就是 13代酷睿的小升级版。明年，英特尔将会推出酷睿 Ultra 品牌的新架构处理器 Arrow Lake-S。据外媒 Igor's Lab 消息，Arrow Lake-S 的 CPU 提升可达 21%，新架构的核显性能也会翻倍。

如上图所示，Arrow Lake-S 旗舰型号也是 8 大核 + 16 小核的设计，与当前旗舰 i9-13900K 相同，此前消息称还有 8+32 核心配置的型号。

功耗方面，Arrow Lake-S 的 PL2 功耗为 250W，作为对比 i9-13900K 为 253W，差别不大。

性能方面，酷睿 14 代 i9-14900K 相比 i9-13900K 的提升可能只有不到 5%，但新架构的 Arrow Lake-S 的提升可达两位数，最高可达 21%。

核显方面，英特尔桌面处理器 Arrow Lake-S 也将升级新架构核显，在 3DMark TimeSpy 跑分中可达当前款的 2.4 倍。

据IT之家此前报道，Arrow Lake-S 将在 2024 年晚些时候推出，其配套主板将是 800 系列。

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