每人每月 30 美元，微软公布 Microsoft 365 Copilot 服务定价

IT之家 7 月 19 日消息，微软在近日召开的 Microsoft Inspire 大会上，公布了 Bing Chat Enterprise 和 Microsoft 365 Copilot 两款产品的定价。Microsoft 365 Copilot 带来了一种全新的工作方式-在企业环境中对所有业务数据进行推理，包括提出问题并从 Web 获得答案的能力。

Microsoft 365 Copilot 适用于 Microsoft 365 E3、E5、Business Standard 和 Business Premium 客户，每位用户每月 30 美元（IT之家备注：当前约 215 元人民币）。

IT之家此前报道，Microsoft 365 Copilot 具备诸多功能和特性，包括且不限于：

Copilot 在 Whiteboard 中将使 Microsoft Teams 会议和头脑风暴更具创造力和效率。您可以使用自然语言向 Copilot 提出请求，让它生成想法、将想法组织成主题、创建展示想法的设计，并总结白板内容。

通过将 OpenAI 的图像生成器 DALL-E 集成到 PowerPoint 中，用户可以向 Copilot 请求创建自定义图像来支持他们的内容。

Copilot 在 Outlook 中将提供指导提示和建议，关于清晰度、情感和语气，帮助用户写出更有效的电子邮件，并更自信地沟通。

Copilot 在 OneNote 中将使用提示来制定计划、生成想法、创建列表和组织信息，帮助客户轻松找到他们需要的东西。

Copilot 在 Loop 中帮助您的团队保持同步，通过快速总结您 Loop 页面上的所有内容，让每个人保持一致并能够有效地协作。

Copilot 在 Viva Learning 中将使用自然语言聊天界面来帮助用户创建个性化的学习之旅，包括设计提升技能的路径、发现相关的学习资源和安排时间进行指定的培训。

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