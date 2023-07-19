视频解释为何英特尔 10900K 感觉比 13900K 快

IT之家 7 月 19 日消息，英特尔自第 11 代酷睿处理器（Alder Lake）开始，迁移到混合 x86 CPU 架构上。YouTube 频道 Tech YES City（TYC）在最新一期视频中，认为这种混合芯片设计导致各种延迟问题，并影响性能表现。

IT之家在此嵌入视频如下：

最新一期视频标题为《为什么 10900K 感觉比 13900K 快？》，认为导致系统延迟、性能降低的罪魁祸首是“I / O 驱动”，表示这个问题在 Win10 系统上尤为明显。

TYC 为了测试，并用直观的数据量化这种感官差异，对比了英特尔第 10 代 Core i9- 10850 K（Comet Lake-S）和 Raptor Lake-S i9- 13900 K（第 13代）处理器。

在 DPC（延迟过程调用）延迟等指标中，Win10 和 Win11 系统的表现同样糟糕，不过整体而言，Win10 不太擅长驾驭混合芯片设计。

不过将 MP4 文件拖拽到 Adobe Premiere Pro 应用中，以及在应用中快速打开 MP3 文件，Raptor Lake-S 表现更好一些。

报道称差异还可能和核心到核心（c2c）延迟差异有关。与 10900K 相比，混合英特尔 13900K 上的 c2c 延迟变化很大。10900K 上的 c2c 从低至 5.6 ns 到高达 23.8 ns 不等，而 13900K 上的 c2c 从 4.0 ns 到 53.9 不等，E 核之间的延迟尤其糟糕。

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