英特尔与华硕结盟，由后者推动 NUC 迷你电脑发展

IT之家 7 月 19 日消息，英特尔已经决定改变对 NUC（Next Unit of Compute，下一代计算单元）业务的策略，停止直接投资而是选择让合作伙伴来继续推动 NUC 的创新和增长。

英特尔今日宣布与华硕达成 NUC 合作协议：华硕将获得英特尔 NUC 系统产品线设计的非独家许可，使其能够制造和销售第 10 代至第 13 代 NUC 系统产品并继续开发未来产品。

“我们的 NUC 系统产品团队提供了独特的产品，刺激了超小型 PC 市场的创新。当我们调整战略以使生态系统合作伙伴能够继续 NUC 系统产品创新和增长时，我们的首要任务是确保我们的客户和合作伙伴顺利过渡。我期待华硕继续提供卓越的产品并支持我们的 NUC 系统客户。” –Sam Gao (英特尔副总裁兼英特尔客户端平台解决方案总经理)

英特尔并未透露该协议的具体细节，但与其它生产 Mini PC 产品的 NUC 系统提供商相比，华硕似乎将获得某种特殊待遇。

外媒认为，华硕之所以被选中便是因为他们在这一领域有着深厚的产品线（例如 PN、PB 和 PL 系列。当然，英特尔是否会将其现有的 NUC 产品线转移到华硕并让他们按照自己认为合适的方式进行营销还有待观察。

据悉，华硕将创立一个全新的独立业务部门，称为“华硕 NUC BU”，该部门不仅负责提供当前和下一代 NUC PC，还需要使华硕能够为现有英特尔 NUC 客户提供产品和支持，这意味着现有的产品不会被抛弃。

英特尔的 NUC 通常是裸机系统，也就是说，它们没有内存、存储和操作系统等必要组件。用户可以通过添加自己喜欢的组件来定制 NUC，以满足自己的特定需求。NUC 套件通常包括主板、CPU 和集成显卡。IT之家注意到，英特尔最近发布的产品包括 NUC 13 Rugged“Bravo Canyon”、商用 NUC 13 PRO“Arena Canyon”和 NUC 13 Extreme“Raptor Canyon”，后者更像是一台完整的游戏 PC，而不是一个小型化设计。

有分析认为，英特尔放弃 NUC 业务可能与其在处理器市场面临的竞争压力有关。随着 AMD、苹果等公司推出了更先进、更高效的芯片，英特尔可能需要重新调整其战略重点，以保持其在计算领域的领导地位。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。