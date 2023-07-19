三星首款 GDDR7 显存研发完成：速度可达 32Gbps，提升 40%

IT之家 7 月 19 日消息，三星电子今日宣布已完成其业内首款 GDDR7 的研发工作，年内将首先搭载于主要客户的下一代系统上验证。

三星表示，继 2022 年三星开发出速度为每秒 24 千兆比特 (Gbps) 的 GDDR6 16Gb 之后，GDDR7 16Gb 产品将提供目前为止三星显存的最高速度 32Gbps。同时，集成电路（IC）设计和封装技术的创新提升了高速运行下的性能稳定性。

IT之家附三星 GDDR7 介绍如下：

三星 GDDR7 可达到出色的每秒 1.5 太字节（TBps）的带宽，是 GDDR6 1.1TBps 的 1.4 倍，并且每个数据 I / O（输入 / 输出）口速率可达 32Gbps。该产品采用脉幅调制（PAM3）信号方式，取代前几代产品的不归零（NRZ）信号方式，从而实现性能大幅提升。在相同信号周期内，PAM3 信号方式可比 NRZ 信号方式多传输 50% 的数据。

另外，GDDR7 的设计采用了适合高速运行的节能技术，相比 GDDR6 能效提高了 20%。针对笔记本电脑等注重功耗的设备，三星提供了一个低工作电压的选项。

为最大限度地减少显存芯片发热，除集成电路（IC）架构优化外，三星还在封装材料中使用具有高导热性的环氧成型化合物（EMC）材料。与 GDDR6 相比，这些改进不仅显著降低 70% 的热阻，还帮助 GDDR7 在高速运行的情况下，实现稳定的性能表现。

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