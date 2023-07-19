Canalys 报告：2023Q2 全球智能手机出货量下降 11%，三星领衔、苹果第二

IT之家 7 月 19 日消息，根据市场调查机构 Canalys 公布的最新报告，2023 年第 2 季度全球智能手机市场出货量同比下降 11%。

三星以 21% 的市场份额保持领先地位，而苹果以 17% 的市场份额位居第二。

小米凭借着 Redmi 系列，市场占有率为 13%，排名第三；OPPO（含一加）在亚太市场表现强劲，以 10% 的市场份额排名第四；vivo 主要归功于 Y 系列，以 8% 的市场份额排名第五。

IT之家在此附上 Canalys 分析师 Toby Zhu 的部分内容如下：

自 2022 年以来，智能手机市场连续六个季度下滑，目前正在发出复苏的早期信号。 智能手机供应商目前正加速削减旧型号的库存，为新产品的推出腾出空间。 Canalys 注意到在一些关键市场，厂商通过渠道激励和有针对性的营销活动的形式，不断加大对渠道的投资，以刺激消费者对新产品的需求。 例如小米、OPPO、vivo、传音等公司都通过更强的销售激励和零售攻势，扩大 200 美元以下的价格区间市场份额。 有迹象表明，供应商正在为未来的市场复苏做准备。供应商并没有停止对制造业的投资，并在东南亚和印度等新兴市场有直接的存在，这将是可持续增长的强大动力。

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