魏牌高山 MPV 车型内饰公布：配备双悬浮式零重力按摩座椅、车载冰箱

IT之家 7 月 19 日消息，长城汽车已经宣布魏牌旗下首款高端 MPV—— 高山 DHT-PHEV 将于 8 月上市，官方现已公布新车内饰图。

这款车型已经在此前的上海车展上首发亮相，是魏牌旗下首款 MPV 车型，新车将搭载由 1.5T 发动机与 P4 电机组成的 DHT-PHEV 系统，预计在 35-40 万元价位。

如图所示，新车采用纯平地板、二三排超长共轨设计、全铝材质五连杆悬架，搭载电四驱混动架构。

据介绍，该车型滑轨长达 1845mm，第二排腿部最大空间可达 1166mm；第三排坐垫高度 350mm，腿部空间 962mm，头部空间 887mm，肘部空间 1593mm。

此外，魏牌高山的第三排还采用了分体蝶式座椅的设计，能够实现同级独有的 4/6 分割式 Tip-Up 座椅折叠功能，使座椅组合更灵活。风琴式行李箱最大容积可达到 1725L。

据介绍，魏牌高山配备了双悬浮式零重力按摩座椅，该座椅躯干与腿部夹角 127°，大腿与小腿夹角 132°，可以降低身体各部位与心脏之间的压力差；同时具备一键零重力 / 复位功能，标配 10 点式按摩 / 通风 / 加热功能。

同时，新车还提供了 12.5L 车载独立压缩机冰箱，可以实现 0-50℃温度调节，并且采用了上下双层、前后双开口的设计，同时满足司机和后排成员的便利取放，且能够一次性放置 14 瓶标准尺寸的易拉罐饮品。

据介绍，魏牌下半年全面发力，将推出三款新车，其中一款是 MPV 车型高山，后续还将会在 9 月推出搭载 Hi4 混动技术的全新拿铁车型，还将在 11 月推出一款全新大型 SUV。

魏牌“高山”已经出现在了工信部的申报目录上。新车尺寸为 5045/1960/1900mm，轴距为 3085mm，整备质量 2610/2730kg。

动力方面，新车将搭载由长城汽车股份有限公司所生产的型号为 E15BD 的 1.5T 发动机组成的插混系统，最大功率 115 千瓦，配备蜂巢能源提供的三元锂电池。

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