联想发布新款锐龙移动工作站，可选 R9 PRO 7940HS + RTX 2000 Ada

IT之家 7 月 19 日消息，据 TechPowerUp 报道，联想今日发布了搭载 AMD 7040 系列处理器的 ThinkPad P16v、P16s Gen 2 和 P14s Gen 4 移动工作站。

IT之家整理 ThinkPad 锐龙移动工作站配置如下：

ThinkPad P16v 定位功能强大的移动工作站，配备 AMD Ryzen 9 PRO 7040 HS 系列移动处理器，独显为适用于移动工作站的 NVIDIA RTX 2000 Ada Generation，屏幕可选多种分辨率，其中包括低蓝光的超亮 800nit IPS 面板。

ThinkPad P14s Gen 4 和 P16s Gen 2 适合经常外出的专业人士、教育工作者和学生，配备 AMD Ryzen 7 PRO 7040U 系列移动处理器和集成的 AMD Radeon 700M 系列核显，屏幕可选 OLED 面板，还可选 5MP 摄像头。

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