长城汽车公布“1000 万悬赏计划”最新进展：收到举报线索近千条，26 位网友获得奖金

IT之家 7 月 19 日消息，7 月 19 日，长城汽车公布了“净网行动”的最新进展：截至 7 月 14 日，长城汽车已收到网友举报线索近千条，且“部分网络水军恶意抹黑行为已进入司法诉讼程序”。

同时，长城汽车还宣布向提供重要线索的 26 位网友发放奖金，并公布了获奖名单。官方同时再次承诺：如有任何发现针对长城汽车的“网络水军”攻击行为，且能够提供“网络水军”攻击链路完整证据材料，经司法机关认定为有效证据的，一次性直接奖励 200 万元-300 万元。

IT之家此前报道，在 3 月 10 日晚间的“长城汽车智能新能源干货大会”上，长城汽车向行业发起倡议，呼吁携手净化网络传播环境，并开启“1000 万悬赏计划”，首次全面公开网络举报渠道，对“网络水军”重拳出击。

长城汽车当时宣称，为了保卫全体汽车从业者多年以来共同奋斗的胜利果实，此次大会，长城汽车发起倡议，呼吁业界同仁携手净化网络传播环境，让竞争回归理性，还网络空间一片净土。时隔一周后，长城汽车公布了该行动第一阶段的进展：累计收到举报信息 474 条。

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