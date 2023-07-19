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蔚来汽车开通“长城山海线”，张家口到秦皇岛沿途布局 7 座换电站

2023/7/19 10:39:19 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 19 日消息，蔚来汽车近日宣布“Power Journeys 丨长城山海线”正式贯通，连接张家口、北京、承德、唐山、秦皇岛等城市，途经雁栖湖、避暑山庄、清东陵等旅游胜地，最终抵达秦皇岛蔚蓝海岸。

蔚来汽车透露，“Power Journeys 丨长城山海线”全程长 1200km，沿途布局 7 座换电站、1 座超充站、3 座目充站

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IT之家附“长城山海线”补能站点：

  • 张家口中石化直属第十加油站换电站

  • 张家口中石化下花园第一站

  • 京礼高速上店服务区

  • G6 京藏高速百葛服务区

  • 北京怀柔晏月台度假村

  • 蔚北怀柔

  • 承德隆化县热河谷温泉度假村

  • 承德兽馨锤峰森林公园

  • G1 京哈高速唐山丰润服务区

  • 秦皇岛蔚蓝海岸临海

  • 秦皇岛北戴河蔚蓝海岸

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IT之家从蔚来公众号了解到，Power Journeys 是蔚来为了让用户“愉悦畅行抵达诗与远方”，而发起的能源布局项目。在基础设施不完善但“极具向往感”的目的地部署充换电设施，满足车主补能需求，“让油车能去的地方电车也能去”

截至 2023 年 7 月，蔚来已累计贯通包括川青滇 3 条进藏路线、河西走廊、独库公路、川西大环线、呼伦贝尔草原线、长城山海线在内的 59 条路线

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关键词：蔚来汽车换电

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