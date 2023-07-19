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TikTok 与华纳音乐签署扩大许可协议，并拓展 TikTok Music 服务范围

2023/7/19 17:28:30 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 19 日消息，TikTok 昨日宣布，与华纳音乐集团签署扩大许可协议，双方将建立“广泛的、史无前例的合作伙伴关系”

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▲ 图源 TikTok 官网

TikTok 表示，这项为期多年、多产品的协议将华纳 Recorded Music 和华纳 Chappell Music 的曲目授权给 TikTok、TikTok Music、CapCut 和 TikTok 的商业音乐库。此外，双方还将共同为艺术家和创作者开发商品、票务、数字商品和服务等新的商业化机会。

TikTok 特别强调，双方还同意签署 TikTok Music 的授权协议。IT之家此前报道，TikTok Music 已于近期在印度尼西亚和巴西推出，TikTok 计划将该服务推广到其它市场。

昨日，TikTok 还宣布，扩大 TikTok Music 的服务范围到澳大利亚、墨西哥、新加坡三国，TikTok 已向这三个国家的一小部分测试用户推出该服务，参与者将获得三个月的免费试用期来测试该服务。

DataReportal 的数据显示，墨西哥是 TikTok 的第四大市场，TikTok 在该国拥有 6240 万 18 岁及以上活跃用户，仅次于美国（1.165 亿）、印度尼西亚（1.13 亿）和巴西（8410 万）。

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关键词：TikTok华纳音乐TikTok Music

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