大众汽车美国创新中心公开 4 项电动汽车“突破性”技术：含车用无线快充、纸质内饰

IT之家 7 月 19 日消息，大众汽车美国创新中心近日宣布在电动汽车、可持续交通领域取得了 4 项突破。

各项“突破性技术”具体内容如下：

AI 优化的电动汽车电池组框架

大众的研究人员正在研究新的材料结构，以减轻汽车重量、增加电动汽车续航里程。第一个试点项目的目标，是用更轻的材料取代电动汽车电池组的钢架。

该团队与田纳西大学、橡树岭国家实验室的科学家合作，利用 AI 研发出一种微型金字塔形状的电池组框架。

▲ 图源大众，下同

该结构由液态树脂 3D 打印而成，可承受自重（68 克）3 万倍的重量。此外，这种框架比钢制框架轻 60%。研究人员发现，树脂框架比钢架具备更高的强度和能量吸收力。

纸质电动汽车内饰部件

得克萨斯大学的科学家研究团队表示，其正在研究纸张作为电动汽车内饰塑料部件和箔片的可回收替代品。该团队宣称，目前已经成功研发了“将纤维素纤维增强热塑性塑料预成型和热压”制成耐用内饰件的技术，可将可回收的纸基复合材料转化为不同尺寸的内饰部件，还可以添加不同的纹理和颜色。

大众汽车表示，正在“寻找机会”在未来车型中采用纸质内饰件，并“努力支持工业规模生产”。

轻质纤维复合材料车身部件

研究人员使用一种玻璃纤维增强塑料 —— 片状模塑料，重新制作了 2020 款大众 Atlas（IT之家注：国内车型为大众途昂）的后尾门，并声称新尾门比金属尾门轻 13 磅，重量减轻了 35% 以上。该技术的落地，同样有助于增加电动汽车的续航里程。

大众官方表示，与金属尾门相比，纤维复合材料尾门不需要改变装配顺序，可实现大规模量产。

电动汽车无线快充

大众汽车团队已为一种使用碳化硅材料的线圈和充电面板设计申请了专利，并声称“在早期试验中，碳化硅逆变器系统原型已被证明是高效的”。

研究团队已经能够将该原型的充电功率水平从早期的 6.6kW 提高到 120kW，并计划将来进一步提升至 300kW。

IT之家从大众汽车官方处得知，大众汽车美国创新中心于 2020 年投入使用，位于美国田纳西大学，由当地政府资助的橡树岭国家实验室（ORNL）也位于此。大众汽车、田纳西大学和 ORNL 的科学家三方在此合作，开展电动汽车研究。

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