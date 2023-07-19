商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场

IT之家 7 月 19 日消息，今日在国务院新闻办举行的 2023 年上半年商务工作及运行情况发布会上，有媒体提问：近期，国务院常务会议提出，具备条件的政策措施要及时出台，抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度地发挥政策的综合效应。请问，接下来有哪些稳增长的政策值得期待？

对此，商务部副部长郭婷婷表示，今年以来，商务部多措并举稳外贸稳外资促消费，充分发挥政策的综合效应，上半年的工作可以概括为“三个一批”：

一是出台实施了一批政策措施，包括外贸稳规模优结构的意见，鼓励外资设立研发中心的政策，在有条件的自贸试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施，以及促进家居消费、绿色智能家电消费、家政提质扩容等政策文件。

二是开展了一批重要活动，其中最有代表性的是“两个年”，一个是“消费提振年”，另一个是“投资中国年”。通过“消费提振年”，会同各地方和行业协会开展形式多样的促消费活动，改善大家的消费预期和消费环境。通过“投资中国年”活动，积极开展“引进来”和“走出去”的招商引资活动。

三是举办了一批重要展会，包括第三届中国国际消费品博览会、第 133 届广交会等。

郭婷婷表示，近期，国务院常务会议要求，要最大限度发挥政策的综合效应。商务部将持续推动已出台的政策进一步落地见效，对具备条件尚未出台的政策措施加快推动出台。同时，还将深入开展调查研究，不断加强政策储备，有力有效打好商务政策“组合拳”，为推动经济持续回升向好贡献力量。

在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措，办好进博会、广交会、服贸会等重要展会。

在外资方面，将出台进一步优化外商投资环境的政策，推动继续合理缩减外资准入负面清单。落实好外资企业圆桌会议机制，保持与外资企业的常态化沟通交流。

在消费方面，持续办好国际消费季、暑期消费季、金秋购物节等促消费活动，推动出台扩大汽车消费、推动餐饮业高质量发展、生活服务数字化赋能等举措。

IT之家注意到，中国汽车工业协会的数据显示，我国汽车出口继续保持高速增长，今年上半年，汽车企业出口 214 万辆，同比增长 75.7%，今年有望成为全球第一出口大国。

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