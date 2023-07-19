消息称新能源汽车充电桩费用涨幅近一倍，当前只有头部运营商可以盈利

IT之家 7 月 19 日消息，相对于传统燃油车，新能源汽车受到车主青睐的原因除了所谓“环保高效”外，说到底更多是“充电便宜”。不过日前有多方消息表示，当下新能源汽车充电桩费用已经开始大幅上涨，而部分能源品牌旗下的充电桩涨幅接近一倍。

据“智电汽车”报道，上海虹桥附近的充电桩费用已经出现较大幅度上涨的情况，同一地点、同一时间段，过去充电桩的价格为 1.15 元，而现在却涨到了 2.15 元，涨幅高达 87%。

▲ 图源 “智电汽车”

而涨价不仅仅局限于上海，实际上不少城市、不同品牌也同时进行了“协商式”涨价，据微博博主“郑州玩乐攻略”表示，有网友爆料郑州的充电桩也开始集体调价，网约车感受明显。

▲ 图源 “郑州玩乐攻略”

▲ 图源 “郑州玩乐攻略”

日前，“电动车充电桩涨价”这一话题也冲上微博热搜，目前已经有界面新闻记者针对这一情况进行了采访。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔，在接受相关记者的采访时表示，市场上充电桩涨价原因可能是因为其背后运营商成本经营问题，“目前充电桩的运营商，大部分都不盈利，可能除了少数头部的特来电等可以盈利以外，其他的运营商几乎都处于亏损状态。”

同时，张翔认为，此次多城市不同品牌出现涨价情况，或许同今年 5 月发改委印发的《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》有关。

根据《通知》，6 月 1 日起我国实行新的电价方案，《通知》中明确，新电价方案将用户用电价格逐步归并为居民生活、农业生产及工商业用电（除执行居民生活和农业生产用电价格以外的用电）三类，大型充电站的用电被划归到了工业用电中，从而造成相关充电桩调价以应对成本提升。

但IT之家也提醒各位小伙伴们不要恐慌，在新能源汽车充电桩纷纷涨价的当下，电费依然不会超过油费，目前国内用电成本在全球范围内相对较低，2021 年时中国城市居民用电平均价格和工业用电价格分别为 0.611 元 / kWh 和 0.635 元 / kWh，根据去年的电价数据世界排名，在全球 133 个国家的统计中，我国排名在 93 位。

▲ 图源 国务院国有资产监督管理委员会

而电费比油费低也是新能源汽车最大的优势，如果失去这个主要优势，新能源汽车竞争力将大大降低，因此预计不会出现价格涨幅过高的情况。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。