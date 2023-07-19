【IT之家开箱】Beats Studio Pro 无线头戴耳机图赏：时尚简洁，熟悉的味道

7 月 19 日，Beats 推出了全新的 Beats Studio Pro 无线头戴式耳机。目前IT之家已经拿到了这款海军蓝配色的 Beats Studio Pro，先火速为大家送上开箱图赏。

作为一款定位旗舰级的耳机，Beats Studio Pro 的包装就很有亮点，灰白色的 PVC 纸板包装盒看起来有种工业风，盒子的整体造型类似工具箱。包装盒表面包裹一圈印有产品信息文字和图案的半透明塑料纸，看起来有一种粗犷大气的感觉。

打开包装后，耳机和配件被放在一个黑色的编织的收纳包中，收纳包整体品质是比较精细的。

再看耳机本体，海军蓝是一种比较深的蓝色，视觉上低调又耐看。但是在顶部内侧的头垫则是稍微亮一点的钴蓝色，让整体看起来不会显得单调。

耳机左右腔体的外侧都有银色的 Beats Logo，其中右侧的 Logo 集成了操控按钮，下方则是 3.5mm 有线播放接口。

左侧腔体上有电源接口和指示灯，以及一个 USB Type-C 端口。

Beats Studio Pro 耳垫采用柔顺记忆泡棉，表面包裹着一圈细腻的皮革，内侧则是编织细密的软绵。

这款耳机也可以调节头戴大小，两侧的调节卡扣都是拉丝金属材质，让耳机整体的品质感更上一层楼。

这款 Beats Studio Pro 耳机的重量为 260g，相比 AirPods Max 无疑是轻很多，戴起来不会觉得重，加上耳罩的泡棉确实比较柔软，佩戴舒适感还是有保障的。

配件方面，Beats Studio Pro 随机附赠了一条 3.5mm 耳机连接线、一条双 USB Type-C 充电线，还有 Apple Music 一个月的免费体验卡，以及品牌贴纸、说明卡等。

总体来说，Beats Studio Pro 在外观设计上和之前的 Beats 头戴耳机一脉相承，保持了相对统一的设计语言，极简小巧，同时做工精细，是苹果应有的水平。

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